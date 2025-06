Il Pd contro la nuova Tari | Avevamo proposto più agevolazioni ma la destra ha bocciato tutto buttandola in confusione

Il Partito Democratico di Ancona si scaglia contro la recente approvazione della nuova Tari, lamentando che le proposte di agevolazioni, come il progetto PI249, siano state respinte dalla destra, lasciando i cittadini più vulnerabili senza sostegni adeguati. La loro protesta evidenzia un'opportunità persa per alleviare il carico fiscale e migliorare la qualità di vita dei residenti. La questione ora si apre al dibattito: cosa si può fare per cambiare rotta?

ANCONA – Il gruppo consiliare del Partito Democratico del Comune di Ancona protesta per la nuova Tari approvata ieri, giovedì 19 giugno, dal consiglio comunale dorico. Secondo loro infatti, in tema di agevolazioni verso i cittadini, si poteva fare molto di più. Nel loro giudizio pesa sicuramente.

