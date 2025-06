Il parere dell’esperto | L’obiettivo del governo è premiare la sostenibilità

Il parere dell’esperto Antonio Piciocchi di Deloitte ci guida attraverso le recenti novità sulla circolare n. 8/E del 19 giugno, che chiariscono le modifiche apportate dalla legge di bilancio 2025 alle agevolazioni edilizie. Con l’obiettivo del governo di premiare la sostenibilità, scopriamo cosa cambia concretamente per bonus ristrutturazioni, Ecobonus, Sismabonus e Superbonus, e come queste novità impatteranno sui progetti di riqualificazione edilizia.

La nuova circolare dell' Agenzia delle Entrate introduce importanti novità sui bonus edilizi. Che cosa cambia concretamente? "La circolare n. 8E del 19 giugno – risponde Antonio Piciocchi, partner di Deloitte e grande esperto di superbonus – chiarisce gli effetti delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2025 sulle principali agevolazioni fiscali edilizie: parliamo di detrazioni per ristrutturazioni, Ecobonus, Sismabonus e Superbonus. In particolare, sono state riviste le aliquote, le condizioni di accesso e le modalità di fruizione, con una particolare attenzione alle abitazioni principali".

