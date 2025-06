Il paradosso della guerra di Israele | adesso l’Iran potrebbe realizzare veramente la bomba nucleare

Il paradosso della guerra si fa sempre più inquietante: mentre Israele e gli Stati Uniti sostengono con fermezza che l’Iran fosse ormai vicino a possedere la bomba nucleare, le incertezze e le tensioni crescono di giorno in giorno. La realtà dietro questa corsa alle armi potrebbe nascondere più di un segreto, e ora il mondo si interroga: quanto sono fondate davvero le accuse? La risposta potrebbe cambiare per sempre gli equilibri globali.

Washington, 20 giugno 2025 - L'Iran non ha la bomba nucleare, da qui inizia il giallo. Secondo le autorità israeliane, con il premier Benyamin Netanyahu in testa, e quelle Usa, con Donald Trump e il suo staff che non sembrano avere dubbi, Teheran la stava costruendo, anzi era quasi pronta, e proprio questo avrebbe dato il via ai bombardamenti dei caccia con la Stella di David. Ma le certezza dell'inquilino della Casa Bianca sarebbero messe in dubbio proprio dall'intelligence Usa, ha scritto il New York Times, citando fonti dei servizi americani, e insistendo nonostante lo stesso Trump abbia respinto ("Non mi interessa cosa ha detto") gli esiti un rapporto del marzo 2024 al Congresso in cui la direttrice dell'Intelligence Tulsi Gabbard, nominata proprio da Trump, affermava che l'Iran non starebbe costruendo un'arma nucleare, sostenendo che lo stesso Khamenei non aveva autorizzato la ripresa di un programma di armi nucleari, sospeso nel 2003. 🔗 Leggi su Quotidiano.net