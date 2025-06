Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni | a luglio la Conferenza Stampa con le new entry del Cast

L’attesa cresce per il grande ritorno de Il Paradiso delle Signore, e a luglio si svelano le anteprime più intriganti con la conferenza stampa dedicata alle new entry del cast. Un appuntamento imperdibile per scoprire le sorprese che ci riserveranno i nuovi episodi e immergerci ancora di più nel magico mondo della soap di Rai 1. Restate sintonizzati: il paradiso delle signore sta per diventare ancora più affascinante!

Giulia Furlan licenziata dopo collusione con Tancredi per sabotare Paradiso delle Signore - Giulia Furlan, interpretata da Marta Mazzi, ha scosso gli equilibri de "Il Paradiso delle Signore" con la sua ambizione e audacia.

