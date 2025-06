Il Palio in uno speciale sul Tg2 | Alla scoperta della tradizione

Ferrara e il suo affascinante Palio tornano sotto i riflettori in un emozionante speciale del Tg2, "Sì Viaggiare". Alle 13.40 circa, la giornalista Olimpia Mignosi ci condurrà tra storia e attualità, svelando i segreti di uno degli eventi più amati e radicati nell’anima della città. Un viaggio tra tradizione e innovazione, alla scoperta di un patrimonio che continua a vivere nel cuore dei ferraresi e di tutti noi.

Ferrara e il suo Palio tornano protagonisti in TV: oggi nella rubrica del Tg2 “Sì Viaggiare”, con inizio alle 13.40 circa, andrà in onda uno speciale dedicato all’antico Palio di Ferrara, tra storia ed attualità. Il servizio, condotto dalla giornalista Olimpia Mignosi del Tg2, accompagnerà i telespettatori alla scoperta del Palio di Ferrara, raccontando la tradizione e l’evoluzione di uno degli eventi più rappresentativi dell’identità culturale ferrarese. "Ferrara sarà protagonista domani su Rai2 per uno speciale dedicato al Palio, tra storia, identità e passione. Elementi che connotano ancora oggi fortemente la nostra città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it