Il Pacifismo ha fallito e la pace è un equilibrio politico che si raggiunge con le mediazioni che non accettiamo

Il pacifismo, spesso sbandierato come via ideale alla pace, si rivela oggi un'illusione che ha alimentato tensioni e scontri più di quanto abbia contribuito a risolverli. La realtà ci chiede di riconsiderare strategie e mediazioni, riconoscendo che il vero equilibrio politico richiede fermezza e pragmatismo. Come possiamo costruire un futuro di stabilità senza cadere nelle trappole dell’utopia? La risposta sta in un approccio più realistico, responsabile e deciso.

Il pacifismo globale è stato un inganno o una illusione ottica. Che alla lunga ha scatenato le reazioni. Il pacifismo ha fatto danni. Come uscirne allora? L’Iran non può avere testate nucleari. Israele sì e la Corea del Nord pure; e infatti si sentono più intoccabili, seppur con motivi divers. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Il Pacifismo ha fallito e la pace è un equilibrio politico che si raggiunge con le mediazioni, che non accettiamo

"Grazie al mio intervento, ci sarà presto la pace tra Iran e Israele". Lo ha scritto il presidente americano Donald Trump sul social Truth. E ha aggiunto: "L'Iran e Israele dovrebbero raggiungere un accordo e lo faranno, proprio come hanno fatto India e Pakistan, i

