Il nuovo tecnico dell’Empoli si presenta | Organizzazione e serietà verso la società

Il nuovo allenatore dell’Empoli, Guido Pagliuca, si presenta con entusiasmo e determinazione, portando con sé un bagaglio di esperienza e passione. La sua umiltà, dedizione e serietà sono pronti a rafforzare il legame con la società e i tifosi, segnando un nuovo capitolo nella sua carriera e nel cammino azzurro. Con un progetto chiaro e un cuore rivolto ai valori della squadra, si prepara a scrivere un’importante pagina di successi.

di Simone Cioni EMPOLI Umiltà, dedizione al lavoro e uno sfrenato entusiasmo di cominciare la nuova avventura sulla panchina dell' Empoli. Potremmo sintetizzare così il primo impatto di Guido Pagliuca con la realtà azzurra, dopo due stagioni esaltanti alla Juve Stabia. "Prima di tutto voglio ringraziare il presidente Corsi, la figlia Rebecca e il direttore Gemmi per essere entrato a far parte della famiglia Empoli, ma anche la Juve Stabia per quanto tutto l'ambiente mi ha dato in questi ultimi due anni trascorsi a Castellamare di Stabia – esordisce l'allenatore di Cecina –. L'Emozione è tanta perché so di essere arrivato in una società che viene spesso presa a modello.