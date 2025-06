Il nuovo Grifone riparte dal mister Indiani | Unico obiettivo vincere

Il nuovo Grifone si rilancia con determinazione, sotto la guida del mister Indiani, deciso a conquistare la vetta. La sfida è impegnativa, ma la passione e l'impegno non mancano: il vero spirito di squadra nasce anche dalla capacità di affrontare le sconfitte con cuore e umiltà . Paolo ci ricorda che solo così si costruisce il vero campione, perché alla fine, vincere non è solo un risultato, ma un modo di essere.

"Il nostro obiettivo è quello di vincere, Non sarĂ facile perchĂ© il campionato di serie D è assai difficile per tutti perchè è molto complesso. Bisogna essere bravi, sotto tutti i punti di vista, per essere i primi e questo i giocatori che andranno a costituire non solo la prima squadra, ma tutto il gruppo, lo devono sapere. Ma un aspetto particolare che esigo da loro è saper piangere quando si perde, perchè questo capita anche a me". Paolo Indiani, dopo 22 anni, è tornato alla guida tecnica del Grosseto, con un contratto biennale, e ieri pomeriggio è stato presentato, accompagnato da applausi, ai giornalisti e a un bel gruppo di tifosi e sportivi maremmani nei locali del Grand Hotel Bastiani alla presenza del patron Giovanni Lamioni, del direttore generale Filippo Vetrini e del futuro presidente biancorosso, Francesco Lamioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net