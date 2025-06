Il numero dei ‘siti truffa’ per prenotare vacanze e viaggi è aumentato Ecco come riconoscerli

Negli ultimi mesi, il numero di siti truffa dedicati a vacanze e viaggi è cresciuto del 55%, con oltre 8.216 nuovi portali clonati, tra cui giganti come Airbnb e Booking. Questa escalation rende fondamentale saper riconoscere i segnali di allarme per proteggersi dalle frodi online. Scopri come distinguere un sito affidabile da uno fake e naviga in tutta sicurezza le tue prossime avventure.

Una ricerca della società Check Point racconta di aumento del fenomeno dei siti clone del 55%. Clonati anche Airbnb e Booking. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Il numero dei ‘siti truffa’ per prenotare vacanze e viaggi è aumentato. Ecco come riconoscerli

In questa notizia si parla di: siti - numero - truffa - prenotare

Una donna di 85 anni residente a Parma è stata vittima di una truffa telefonica, secondo lo schema della “falsa emergenza familiare”. Il truffatore, fingendosi suo figlio, l’ha convinta a consegnargli 190 euro in contanti e alcuni monili d’oro, con la scusa di un'urg Vai su Facebook

Il numero dei ‘siti truffa’ per prenotare vacanze e viaggi è aumentato. Ecco come riconoscerli; Prenotazioni su Booking.com: occhio alla truffa del sito clone; Prenotazioni hotel online, occhio alla nuova truffa. Il rischio di cadere in trappola è elevato.

Truffe online sofisticate: come i numeri di telefono falsi invadono i siti ufficiali di Bank of America, Netflix e Microsoft - Una nuova tecnica di frode online sfrutta annunci sponsorizzati e vulnerabilità nei siti ufficiali per inserire numeri di telefono falsi nelle pagine di supporto, ingannando gli utenti e mettendo a ri ... Come scrive news.fidelityhouse.eu

Vacanza con truffa, ecco come prenotare una casa senza rischiare la frode - dalle segnalazioni di truffa pervenute al portale della Polizia Postale www. Si legge su corriereadriatico.it