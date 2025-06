Il nome dell' attore toscano verrà annunciato con tutta probabilità tra una settimana a Napoli | per lui un impegno in prima serata O forse due

Tra una settimana a Napoli sarà svelato il nome dell’attore toscano che, con tutta probabilità, conquisterà il palcoscenico televisivo con una o due apparizioni in prima serata. Tra le voci più calde, quella di Roberto Benigni pronto a tornare su Rai 1 con un monologo memorabile. La corsa alla programmazione 2025/2026 si fa sempre più intrigante, lasciando gli appassionati in attesa di scoprire cosa ci riserverà questa promettente stagione.

R oberto Benigni tornerà su Rai 1 con un monologo? Pare proprio di sì. Manca una settimana esatta alla presentazione ufficiale dell’offerta Rai per la stagione televisiva 20252026 ma da via Asiago, dove ci sono i vertici Rai che hanno dovuto traslocare di pochi metri per la ristrutturazione della sede di viale Mazzini, gli spifferi sono quotidiani. L’ultimo porta con sé la notizia clamorosa di un coinvolgimento di Benigni per uno, forse addirittura due progetti in prima serata sul primo canale della Tv di Stato. Roberto Benigni, monologo da brividi su Rai 1: «Bisogna essere orgogliosi di essere europei» X Leggi anche › Roberto Benigni, che ha conquistato l’Oscar (e il pubblico) a colpi di irriverenza e candore Roberto Benigni tornerà su Rai1 con un monologo. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Il nome dell'attore toscano verrà annunciato con tutta probabilità tra una settimana a Napoli: per lui, un impegno in prima serata. O forse due.

