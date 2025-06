Il no di Ungheria e Slovacchia al piano di sicurezza energetica dell’Ue

L’energia è al centro delle tensioni europee, e il rifiuto di Ungheria e Slovacchia al piano di sicurezza energetica dell’UE mette in discussione gli sforzi comunitari per ridurre la dipendenza dal gas. Una scelta che solleva interrogativi sulle future strategie europee e sulla coesione tra stati membri. La questione si fa sempre più cruciale: quali saranno le conseguenze di questo scoglio sul cammino verso un’Europa energeticamente più indipendente?

È noto che in settimana l'Ungheria e la Slovacchia hanno respinto il testo dell'Ue che presenta i modi attraverso i quali far venir meno, gradualmente, la dipendenza dell'Unione dal gas.

Perché Ungheria e Slovacchia scelgono di restare legati all’energia russa - Ungheria e Slovacchia, nonostante le sanzioni europee e la disponibilità di fonti energetiche alternative, scelgono di rimanere legate al petrolio russo.

