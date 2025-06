Il Napoli blinda la porta | Meret rinnova e arriva Milinkovic-Savic

Il Napoli si prepara a blindare la porta con un doppio colpo da maestro: Meret rinnova e accoglie Milinkovic-Savic, formando una coppia di estremi difensori di livello internazionale. Una mossa strategica per rafforzare la rosa di Antonio Conte e puntare in alto in questa stagione. Segui le nostre dirette e i aggiornamenti esclusivi, perché il mercato partenopeo non si ferma qui.

Il Napoli è pronto a chiudere un doppio accordo per blindare la porta di Antonio Conte: Alex Meret rinnoverĂ il proprio contratto e sarĂ affiancato da Vanja Milinkovic-Savic. Alex Meret e Vanja Milinkovic-Savic si apprestano a comporre un duo di estremi difensori con pochi paragoni in Italia e non solo. Il Napoli vuol dare ad Antonio Conte un’ampia scelta in tutti i reparti e sembra che il primo sarĂ proprio la porta. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: napoli - porta - meret - milinkovic

America’s Cup ’27 a Napoli, Mastella: “Collaborazione intelligente tra istituzioni porta risultati, siano coinvolte anche le aree interne” - L'America’s Cup 2027 a Napoli rappresenta un'importante opportunità per l'intera Campania. Il sindaco Mastella promuove la collaborazione tra le istituzioni, invitando a coinvolgere anche le aree interne.

SKY annuncia: Napoli scatenato in porta! Ecco cos’ha fatto con Meret e Milinkovic-Savic LA DECISIONE ? tinyurl.com/3dtkpnbr Vai su Facebook

CDM - Napoli, incerto il futuro di Meret: seguiti Svilar e Milinkovic-Savic per la porta https://ift.tt/ptHF6NZ Vai su X

Il Napoli blinda la porta: Meret rinnova, arriva anche Milinkovic-Savic; Napoli, sistemata la porta: Meret rinnova, Milinkovic-Savic in arrivo; Perché il Napoli vuole Milinkovic-Savic se ha già Meret: Conte e la competitività in ogni ruolo.

Il Napoli blinda la porta: Meret rinnova, arriva anche Milinkovic-Savic - Sembra vicino per il Napoli l'ingaggio di Milinkovic- Lo riporta internapoli.it

Dall’operazione Milinkovic-Savic al rinnovo Meret: chi sarà il portiere del Napoli | CM.IT - Antonio Conte perderà definitivamente Elia Caprile, scelto un paio di estati fa come erede di Meret. calciomercato.it scrive