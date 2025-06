Il Mugello è in testa nella corsa verso il futuro

innovazione e sostenibilità, proiettando il Mugello nel futuro con passione e determinazione. Con la testa rivolta avanti, il Mugello 232 guida la corsa verso nuove sfide, mantenendo intatta la sua fama di eccellenza nel mondo delle corse e oltre, per continuare a sorprendere e ispirare ogni appassionato di motori.

Il Mugello è riconosciuto come uno dei circuiti italiani più famosi al mondo, tappa iconica della MotoGP che da anni regala spettacolo ed emozioni ai tifosi, venendo apprezzato anche dai piloti stessi per la tecnicità del tracciato. Tante "battaglie", gare ed eventi da ricordare, ma non solo. Il circuito, che si trova nel comune di Scarperia e San Piero nel cuore della Toscana, è celebre per il suo straordinario impegno nei confronti della sostenibilità ambientale. Un lavoro che ha portato il Mugello a essere nominato come circuito più sostenibile del mondo per due anni di fila, nel 2023 e nel 2024.