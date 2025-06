Il Monza americano club verso la cessione fra rabbia e speranze | Fine del ciclo Galliani

Il Monza, simbolo di speranza e passione, si trova ora sul filo del rasoio tra rabbia e attese di un cambiamento epocale. La possibile cessione ai fondi americani segna la fine di un ciclo segnato da Galliani e Bianchessi, acuita dal clamore delle tensioni sui cancelli di Monzello. Un capitolo che si chiude e un nuovo inizio che ancora si fatica ad abbracciare: il futuro del Monza è tutto da scrivere.

Monza – Il punto definitivo di rottura si è consumato l'altra sera, quando nelle ore in cui si starebbe definendo la cessione del calcio Monza dalle mani di Fininvest a un fondo americano, sui cancelli del centro sportivo Monzello, ribattezzato nel frattempo "Luigi e Silvio Berlusconi ", qualcuno appendeva uno striscione inequivocabile. "Galliani e Bianchessi: via da Monza". Mani ultras, a sancire quanto già visto negli ultimi strazianti mesi che hanno accompagnato la retrocessione in Serie B del Monza. Guerra dichiarata all'amministratore delegato uscente Adriano Galliani (il direttore sportivo Mauro Bianchessi è sua emanazione).