Il mondo di Banksy E le vetture iconiche vanno in mostra

Immergiti nel vibrante universo di Banksy e delle vetture più iconiche in mostra a Milano, città che si anima con esposizioni straordinarie e eventi culturali unici. Dopo il grande successo di ’The World of Banksy - The Immersive Experience’, prolungata fino al 2 novembre, la scena milanese si arricchisce di nuove iniziative. Scopri le meraviglie che attendono gli appassionati e lasciati catturare da un caleidoscopio di arte e design. Il cuore pulsante della cultura italiana ti aspetta!

di Anna Mangiarotti Mentre l’entusiasmo del pubblico per lo street artist più celebre al mondo fa prolungare al 2 novembre (chiusura estiva dal 4 al 25 agosto) ’ The World of Banksy - The Immersive Experience ’, ospitata nel nuovo polo culturale Varesina 204, nel cuore del Milano Certosa District, altre mostre debuttano nel capoluogo lombardo. Si è appena inaugurata l’11ª edizione di ’ Sormani d’Estate ’, che apre al pubblico il cortile d’onore della storica Biblioteca Sormani con proposte articolate, tra cui ’Montagne di carta. Immagini e parole’: le fotografie di Gianni Maffi in dialogo con le poesie e le foto d’archivio di Antonia Pozzi, nel segno della montagna, nel simbolico 2025 proclamato dall’ONU Anno Internazionale della conservazione dei ghiacciai. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il mondo di Banksy. E le vetture iconiche vanno in mostra

