Il Mondiale per Club penalizza le casse di chi come Napoli e Barcellona non è stato ammesso Paìs

Il Mondiale per Club, un palcoscenico globale, si tinge di polemiche e contraddizioni, penalizzando club come Napoli e Barcellona esclusi dal torneo. L’immagine simbolo di questa competizione in California? La Juventus nello Studio Ovale, dietro Trump, tra dichiarazioni controversie e tensioni geopolitiche. Secondo il giornale spagnolo, Trump rappresenta una faccia della medaglia, mentre l’altra potrebbe essere Mohammed Bin Salman, riflettendo le complesse sfumature di un evento che va oltre il calcio.

Per il Paìs “l’immagine che meglio definisce il Mondiale per Club in California è quella della Juventus nello Studio Ovale, in piedi dietro il presidente degli Stati Uniti Donald Trump mentre dichiarava guerra all’Iran, faceva commenti transfobici e criticava l’immigrazione clandestina”. Per il giornale spagnolo se “Trump è una faccia della medaglia in questa competizione. L’altra potrebbe essere Mohammed Bin Salman, il principe saudita, promotore della competizione tramite Dazn, nella quale ha investito 1 miliardo di euro in cambio di una quota del 10% nella società”. “ Ed è anche gratis, ha proclamato Florentino Pérez ore dopo, riferendosi al torneo, in piedi sul campo e in una di quelle rare epifanie giornalistiche a cui si presta il presidente del Real Madrid. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il Mondiale per Club penalizza le casse di chi, come Napoli e Barcellona, non è stato ammesso (Paìs)

In questa notizia si parla di: mondiale - club - paìs - penalizza

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Il Mondiale per Club penalizza le casse di chi, come Napoli e Barcellona, non è stato ammesso (Paìs).