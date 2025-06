Il mio viaggio a Napoli Federica ricoverata in ospedale | il messaggio ai follower

Cari follower, vi ringraziamo per l'affetto e la vicinanza dimostrata in questo momento difficile. Federica Franco, la fidanzata di Giuseppe Russo, è stata ricoverata in ospedale, e noi tutti condividiamo la preoccupazione. Vi terremo aggiornati su ogni novità, perché la vostra solidarietà è il nostro conforto più grande. Restate con noi, l’amore e la speranza ci guideranno sempre avanti.

Preoccupazione per i follower degli influencer de “Il mio viaggio a Napoli”. la fidanzata di Giuseppe Russo, Federica Franco, è infatti stata ricoverata in ospedale. A dare l'annuncio sono stati proprio due videoblogger napoletani tramite i propri canali social. La coppia non ha specificato il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - "Il mio viaggio a Napoli", Federica ricoverata in ospedale: il messaggio ai follower

