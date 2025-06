Il mio patrimonio di 15 miliardi di euro sarà diviso in parti uguali ai miei 106 figli | l’eredità di Pavel Durov co-fondatore di Telegram

Voglio chiarire che per me, il patrimonio non è solo un bene materiale, ma un mezzo per garantire un futuro stabile e prospero alle generazioni che verranno. Pavel Durov, co-fondatore di Telegram, ha scelto di condividere la sua ricchezza tra 106 figli, creando un esempio unico di eredità collettiva e di responsabilità. Un gesto che sfida le convenzioni e invita a riflettere sul significato di famiglia e patrimonio nel mondo moderno.

Pavel Durov, tra i fondatori di Telegram, al quotidiano francese Le Point ha dichiarato che fine farà il suo immenso patrimonio di quasi 15 miliardi di euro, in parti uguali tra i suoi 106 figli. Il calcolo è presto fatto. Infatti Durov è il padre biologico di sei figli, ma ha donato lo sperma in forma anonima per la nascita di oltre 100 bambini in 12 Paesi. Un bel carico e una bella eredità in tutti i sensi. E ancora: Voglio chiarire che per me non esiste alcuna differenza tra i figli concepiti naturalmente e quelli nati grazie alle mie donazioni: sono tutti miei figli e avranno pari diritti”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Il mio patrimonio di 15 miliardi di euro sarà diviso in parti uguali ai miei 106 figli”: l’eredità di Pavel Durov, co-fondatore di Telegram

In questa notizia si parla di: figli - patrimonio - miliardi - euro

