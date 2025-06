Il mio obiettivo è portare l’Italia in Coppa del Mondo

Il calcio italiano si infiamma: Gennaro Gattuso, nuovo selezionatore della Nazionale, ha dichiarato che il suo obiettivo è chiaro e ambizioso. Desidera portare l’Italia in Coppa del Mondo, un sogno diventato realtà per lui e per tutti i tifosi azzurri. Con determinazione e passione, Gattuso si prepara a guidare la nostra squadra verso il traguardo più prestigioso: arrivare al mondiale del 2026. Il futuro del calcio italiano si scrive ora, e tutto dipende dal suo entusiasmo e dalla sua visione.

Giorni caldi per il calcio di casa nostra! El italiano Gennaro Gattuso, nuevo seleccionador de Italia, desveló este jueves que ocupar el cargo de líder de la ‘Azzurra’ es un “sueño hecho realidad” para el que espera estar a la altura con un gran y único objetivo en mente: “Llegar al Mundial 2026”. “Es un sueño que se ha hecho realidad”, declaró la leyenda del Milan y campeón del Mundo 2006, en su presentación como nuevo seleccionador italiano. ‘Rino’ heredó el banquillo de Luciano Spalletti, despedido el pasado 8 de junio tras encajar una goleada ante Noruega (3-0) que complica las opciones de la ‘Azzurra’ de acudir de manera directa al Mundial, cita que Italia no juega desde 2014. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: italia - obiettivo - portare - coppa

Milan Bologna 0-1, è festa rossoblù! I felsinei sovvertono ogni pronostico e vincono la Coppa Italia! Decisivo un gol dell’obiettivo bianconero Ndoye - Il Bologna festeggia un trionfo straordinario, sovvertendo ogni previsione e conquistando la Coppa Italia.

BLACK LIONS, OBIETTIVO COPPA ITALIA PER UN POKER STORICO A LIGNANO SABBIADORO ULTIMO ATTO DELLA LUNGA STAGIONE DEI POWERCHAIR SPORTS QUATTRO LE GARE TRA GIOVEDÌ E SABATO, LEONI CONCENTRATI E PRON - facebook.com Vai su Facebook

Alla Coppa del Mondo per Club FIFA 2025 potremmo dire addio ad alcune leggende del calcio Puoi guardare tutte le partite della Coppa del Mondo per Club FIFA gratuitamente su @DAZNFootball. Iscriviti ora ? #calcio #soccer #FIFACWC #DAZN Vai su X

Milan-Bologna 0-1 gli emiliani alzano la Coppa Italia e vanno in Europa League - Aggiornamento del 15 Maggio delle ore 07:58; Coppa Italia, Bologna in semifinale a Empoli. Italiano: “Sogno di portare 30mila bolognesi a Roma”; Bologna, Fenucci: «Meglio vincere la Coppa Italia, rispetto al quarto posto».

Baskin, a Ferrara arrivano le finali di Coppa Italia 2025 - Sarà Ferrara ad ospitare le finali di Coppa Italia di Baskin 2025, in programma per sabato 21 e domenica 22 giugno 2025 al Palasport Giuseppe Bondi Arena (piazzale Atleti Azzurri d'Italia, Ferrara), i ... cronacacomune.it scrive

Milan, obiettivo Coppa Italia: in palio anche parecchi milioni - Portando a casa il secondo trofeo stagionale, il Diavolo renderebbe meno amara questa annata. Si legge su msn.com