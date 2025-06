Il mercato dei biancorossi Saccaggi fatta per la conferma Alle sue spalle può arrivare Gallo

Il mercato dei biancorossi saccaggi si anima: con la conferma di alcuni pilastri e l’arrivo di nuove promesse, il Pistoia Basket si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia. Dopo l’addio del capitano Gianluca Della Rosa, la squadra si rinnova con obiettivi chiari e una strategia ben definita. Il futuro è luminoso, e tutto fa presagire che questa stagione sarà ricca di sorprese e successi.

Sistemato l’organigramma tecnico, il Pistoia Basket è già al lavoro per costruire il nuovo roster per la prossima stagione. Come dichiarato dal direttore tecnico Alberto Martelossi e dal coach Tommaso Della Rosa i primi movimenti riguarderanno le riconferme di alcuni giocatori della passata stagione e punti fermi della squadra da diversi anni. Dopo l’addio ormai ufficiale del capitano Gianluca Della Rosa, destinato a vestire la maglia della Fortitudo Bologna, la società si sta muovendo per cercare di trattenere a Pistoia Lorenzo Saccaggi, Gabriele Benetti e Federico Stoch. La trattativa con Saccaggi, in particolare, sembra essere in dirittura d’arrivo: mancano solo gli ultimi dettagli formali, per cui la Sacca continuerà a vestire il biancorosso anche per il prossimo anno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il mercato dei biancorossi. Saccaggi, fatta per la conferma. Alle sue spalle può arrivare Gallo

In questa notizia si parla di: saccaggi - mercato - biancorossi - fatta

Il mercato dei biancorossi. Saccaggi, fatta per la conferma. Alle sue spalle può arrivare Gallo.

Il mercato dei biancorossi. Saccaggi, fatta per la conferma. Alle sue spalle può arrivare Gallo - Sistemato l’organigramma tecnico, il Pistoia Basket è già al lavoro per costruire il nuovo roster per la prossima stagione. Come scrive sport.quotidiano.net

The market of the red and whites. Sackings, done for confirmation. Gallo could arrive behind him - With the technical organization chart in place, Pistoia Basket is already working to build the new roster for next season. Da sport.quotidiano.net