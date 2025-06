Il Mattino | Napoli Conte sogna Chiesa ma parte da Milinkovic-Savic

Dal ritiro di Torino, Antonio Conte traccia il futuro del Napoli con entusiasmo e strategia. Se da un lato sogna Federico Chiesa come rinforzo d'élite, dall’altro parte da un colpo più realistico: Milinkovic-Savic. La suggestione di un nuovo grande centrocampista si fa strada, mentre le trattative prendono forma. Il mercato azzurro si riscalda, e tutto lascia presagire che la strada verso la nuova stagione sarà ricca di sorprese e sfide entusiasmanti.

"> Dal ritiro torinese dove ha già ripreso a lavorare, Antonio Conte disegna il suo Napoli. E un pensiero ricorrente è quello che porta a Federico Chiesa. Lo racconta Pino Taormina sulle pagine de Il Mattino, spiegando come l’esterno ex Juventus, reduce da un’annata da comprimario al Liverpool, sia in uscita. Lo stipendio da 7,5 milioni è un ostacolo, ma i Reds aprono al prestito oneroso, e Napoli e Milan osservano con attenzione. Scrive ancora Il Mattino che l’ex allenatore del Tottenham sarebbe disposto ad aspettare Chiesa anche fino agli ultimi giorni di mercato, a patto che l’operazione ricalchi quelle “last minute” in stile Lukaku o McTominay. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Il Mattino: “Napoli, Conte sogna Chiesa ma parte da Milinkovic-Savic”

