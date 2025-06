Il matrimonio di Jeff Bezos fondatore di Amazon rivoluziona Venezia | la data e il budget speso

Il matrimonio di Jeff Bezos, il visionario fondatore di Amazon, sta per rivoluzionare Venezia con un evento da sogno. Tra sfarzo e segretezza, l’attesa cresce per una cerimonia che promette di essere indimenticabile, attirando VIP e curiosi da tutto il mondo. Ma qual è la data e quale budget ha investito il magnate in questa celebrazione esclusiva? Scopriamo insieme i dettagli di uno dei matrimoni più chiacchierati dell’anno.

C’è grande attesa per il matrimonio d Jeff Bezos, fondatore di Amazon, che si terrà in Italia. Il magnate, che ha scelto Venezia per festeggiare le sue nozze, ha invitato diversi ospiti vip. Scopriamo insieme la data e chi ci sarà . Matrimonio Jeff Bezos con Lauren Sanchez: la data. Un matrimonio, che doveva essere top secret, si sta trasformando nell’evento dell’anno. Manca poco alle nozze tra Jeff Bezos, fondatore di Amazon e la giornalista Lauren Sanchez che si terranno a Venezia. Tre giorni di festeggiamenti (dal 26 al 28 giugno) che vedranno curiosi e residenti affollare la Laguna in cerca di un selfie con il magnate. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Il matrimonio di Jeff Bezos, fondatore di Amazon, rivoluziona Venezia: la data e il budget speso

In questa notizia si parla di: matrimonio - jeff - bezos - data

Jeff Bezos e Lauren Sà nchez: matrimonio a Venezia tra hotel e yacht di lusso. Ma monta la protesta dei cittadini, di ambientalisti ed ecologisti - Il matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sánchez a Venezia sta facendo scalpore: tre giorni di festeggiamenti con yacht di lusso, hotel esclusivi e un investimento di circa dieci milioni di euro, suscitando proteste di ambientalisti e cittadini preoccupati per l’impatto ambientale.

Tra location smentite e nuove date, il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia si preannuncia blindato e discusso. Possibili tappe a San Giorgio, Misericordia e Lido, con Lady Gaga, Di Carpio, Katy Perry e Orlando Bloom Vai su Facebook

Matrimonio Bezos-Sanchez, il sì in America. Poi la festa a Venezia: ecco dove e quando; Jeff Bezos e Lauren Sánchez sposi a Venezia: un principe e due conti siciliani firmano la regia del matrimonio dell’anno; Il matrimonio di Jeff Bezos a Venezia, ecco tutto quello che devi sapere.

Il matrimonio di Jeff Bezos, fondatore di Amazon, rivoluziona Venezia: la data e il budget speso - Il matrimonio di Jeff Bezos, fondatore di Amazon, rivoluziona Venezia: la data e il budget speso per le nozze. Segnala superguidatv.it

Matrimonio Jeff Bezos e Lauren Sanchez, spesa da 30 milioni di euro e location da sogno: da Dicaprio a Ivanka Trump tutti i vip presenti - Sarà l’isola di San Giorgio Maggiore il cuore delle nozze a Venezia di Jeff Bezos, fondatore di Amazon e uno degli uomini più ricchi del mondo, con la giornalista e ... Da msn.com