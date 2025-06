Il matrimonio del campione Marco Carnesecchi con l’influencer Valentina De Flaviis | La parata più bella

Il matrimonio del celebre campione Marco Carnesecchi e dell’affascinante influencer Valentina De Flaviis si è trasformato nella parata più spettacolare di Rimini. Dopo soli quattro mesi dalla romantica proposta a Villa Crespi, i due innamorati hanno detto il loro ‘sì’ davanti al sindaco Jamil Sadegholvaad, coronando un sogno che ha conquistato il cuore di tutti. Un’unione che promette di essere una delle più belle dell’anno.

Rimini, 20 giugno 2025 – Le aveva chiesto la mano esattamente 4 mesi fa. Era il 20 febbraio e Marco Carnesecchi aveva scelto Villa Crespi, il ristorante di Antonino Cannavacciuolo, per chiedere a Valentina De Flaviis di sposarlo. E oggi il portierone dell'Atalanta e della Nazionale e la bella influncer hanno pronunciato il fatidico 'sì' ( foto ) a Palazzo Garampi, davanti al sindaco Jamil Sadegholvaad. Per il calciatore riminese (che a luglio compirà 25 anni) e Valentina (24 anni) una cerimonia semplice, davanti a una ristretta cerchia di familiari e di amici. Tra loro anche Nicolò Zaniolo, ex compagno di squadra di Carnesecchi all'Atalanta, e la compagna Sara Scaperotta.

