Il Material 3 Expressive arriva all’interno di Google Telefono | partito il roll out

Il Material 3 Expressive sta facendo il suo debutto su Google Telefono, portando un rinnovamento visivo e funzionale che promette di migliorare l’esperienza utente. Con il roll-out già avviato, gli utenti possono aspettarsi un’interfaccia più colorata, dinamica e intuitiva, capace di rispecchiare meglio la personalità di ciascuno. Scopriamo insieme come questa novità trasformerà il modo di comunicare e interagire con il tuo smartphone.

Anche nell'applicazione Google Telefono è arrivata la nuova interfaccia nuova interfaccia Material 3 Expressive

