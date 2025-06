Il manuale scritto dall’avvocato Jean-Christophe Cataliotti Vi spiego come si scovano i giovani talenti

Il manuale scritto dall'avvocato Jean Christophe Cataliotti rivela i segreti di chi sa scovare i giovani talenti nel mondo del calcio. In un panorama dove spesso il denaro supera il merito, ci sono invece osservatori appassionati e attenti che dedicano tempo e competenza per scoprire autentici diamanti. Ma fare il “talent scout” non è da tutti: perché non basta guardare una partita dei...

Se è vero che talvolta il reddito prevale sul merito e che molti giovani talenti restano nell'ombra perché i maneggioni del pallone privilegiano chi paga, è pur vero che esiste un'ampia categoria di attenti e scrupolosi osservatori che con passione e serietà dedicano tempo alla ricerca di calciatori con reali qualità tecniche ed anche eccellenti doti fisiche. Ma fare il " talent scout " non è da tutti, perché non basta guardare una partita dei campionati giovanili per scoprire un potenziale fenomeno. Ci vogliono competenze effettive e regole da tenere bene a mente perché quello dell'osservatore è un mestiere vero e proprio.

