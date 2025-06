Il Maglio Rock House celebra gli Smashing Pumpkins con i Melon Collies

Il Maglio Rock House di Torino si prepara a una notte indimenticabile: sabato 5 luglio alle 22, i Melon Collies scaldano i motori per celebrare gli Smashing Pumpkins, la band simbolo del rock alternativo degli anni '90. Un tributo speciale al doppio capolavoro *Mellon Collie and The Infinite Sadness*, in occasione dei suoi 30 anni. Un viaggio nostalgico tra le note che hanno scritto un’epoca, e che ancora oggi fanno battere forte il cuore degli appassionati.

Al¬†Maglio Rock House di Torino¬†sabato 5 luglio¬†alle¬†ore 22¬†si esibiranno i¬†Melon Collies, in una serata speciale dedicata agli¬†Smashing Pumpkins, poliedrica band alternative rock esplosa a met√† anni ‚Äė90 con il celebre doppio disco Mellon Collie and The Infinite Sadness (di cui nel 2025 si celebra. 🔗 Leggi su Torinotoday.it ¬© Torinotoday.it - Il Maglio Rock House celebra gli Smashing Pumpkins con i Melon Collies

In questa notizia si parla di: rock - house - celebra - pumpkins

Il Maglio Rock House celebra gli Smashing Pumpkins con i Melon Collies; Cosa fare a Firenze per Halloween 2024.

Il Maglio Rock House celebra gli Smashing Pumpkins con i Melon Collies - Al Maglio Rock House di Torino sabato 5 luglio alle ore 22 si esibiranno i Melon Collies, in una serata speciale dedicata agli Smashing Pumpkins, poliedrica band alternative rock esplosa a metà anni ‚Äė ... Riporta torinotoday.it

Billy Corgan celebra il ritorno degli «Smashing Pumpkins» - A pensare male si può dire che Billy Corgan, da sempre deus ex machina degli Smashing Pumpkins (nonché l'autore rock che assieme a Kurt Cobain «ha saputo rappresentare in modo scintillante la ... ilgiornale.it scrive