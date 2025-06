Il Maestro e Margherita è uscito nelle nostre sale cinematografiche ed ecco perché non piace alla Russia

Il Maestro e Margherita, il capolavoro di Michail Bulgakov, ora nelle sale italiane, ha suscitato reazioni contrastanti, in particolare in Russia. La sua delicata rappresentazione di temi politici e morali riaccende le discussioni sull’interpretazione di un’opera che sfida i confini tra realtà e fantasia. Ma perché questa versione cinematografica non piace alla Russia? Scopriamo insieme i retroscena di questa controversia.

