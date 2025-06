Il lutto. Addio a Gaspari. Giocò coi gialli in A.

memorie di tanti tifosi e appassionati, lasciando un’impronta indelebile nel cuore del calcio italiano. Con il suo talento e il suo spirito competitivo, Gaspari ha scritto pagine indimenticabili dello sport, diventando un simbolo di passione e dedizione. La sua scomparsa rappresenta una perdita grande per tutto il mondo del calcio, ma il suo ricordo continuerà a vivere nei ricordi di chi lo ha amato e rispettato.

Fu tra i protagonisti in campo in quel 4 giugno del 1961 quando la voce inconfondibile di Sandro Ciotti, alla fine di quel Catania-Inter terminato 2 a 0 in favore degli etnei, scandì il celeberrimo "Clamoroso al Cibali", espressione diventata iconica nella storia di ‘Tutto il calcio minuto per minuto’: Giuseppe Gaspari, professione portiere, è mancato martedì scorso, il 18 giugno, a Senigallia all’età di 92 anni, e quella domenica difendeva i pali rossoazzurri, così anche lui è passato alla storia. Una storia, la sua, che si è colorata anche di gialloblù: l’estremo difensore di origine ascolana infatti, dopo una breve parentesi alla Juventus dove era chiuso da Anzolin, nell’estate del 1962 passò al Modena, giocando con la casacca dei canarini in 41 occasioni, tutte in Serie A, compreso lo sfortunato spareggio per non retrocedere con la Sampdoria giocato a San Siro il 7 giugno del 1964. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net