Il lusso globale rallenta ma non cede

Il mondo del lusso globale sta vivendo una fase di rallentamento senza precedenti, riflesso di un mercato in evoluzione e di sfide sempre più complesse. Dopo anni di crescita costante, l’industria mostra segnali di adattamento, mantenendo però la sua resilienza. Questa dinamica apre nuove opportunità e sfide per i brand di alta gamma, che devono reinventarsi per mantenere il loro status. Ecco come il settore sta affrontando questa fase delicata.

Il settore globale del lusso sta attraversando una delle fasi più complesse degli ultimi quindici anni. Dopo oltre un decennio di crescita ininterrotta – pandemia esclusa – l’industria mostra segni concreti di rallentamento. È quanto emerge dal nuovo Luxury Goods Worldwide Market Monitor di Bain & Company, realizzato in collaborazione con Altagamma. A pesare sul . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Il lusso globale rallenta, ma non cede

In questa notizia si parla di: lusso - globale - rallenta - cede

Il mercato del lusso globale rallenta, ma non cede; LVMH delude le aspettative: vendite in calo nel primo trimestre 2025; Estée Lauder e Coty, in un anno valori dimezzati in borsa. Cede anche L’Oréal.

Altagamma, lusso globale ancora in calo. Attesi ricavi tra -2% e -5% nel 2025 - Bain & company delinea scenari ipotetici tutt’altro che rosei per il settore, stimando per il primo trimestre un fatturato ancora in flessione tra l’1% e il 3% nel monitor presentato questa mattina a ... Come scrive milanofinanza.it

Lusso in flessione, ma i fondamentali restano forti: attesi 300 milioni di nuovi clienti entro il 2030 - Lunelli (Altagamma): «Nel breve dovrebbe permanere una situazione di volatilità con il rischio di scenari anche peggiorativi ma la previsione di milioni di potenziali nuovi consumatori, nei prossimi 5 ... Si legge su corriere.it