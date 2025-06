Il look di Miley Cyrus a Parigi La cantante diventa nuova icona di stile con abiti da diva retrò omaggi sartoriali e un vestito trasparente Censori era

a sperimentare look audaci e raffinati, trasformando ogni uscita in un vero e proprio show di stile. Con abiti da diva retrò, dettagli sartoriali impeccabili e un tocco di trasparenze censurabili, Miley Cyrus si riconferma come la nuova musa fashion della Ville Lumière, pronta a lasciare il segno nel mondo della moda. Parigi ha decretato: il suo stile è destinato a diventare un must-have.

P arigi ha trovato una nuova musa: Miley Cyrus. La cantante, in tour promozionale per i l suo ultimo album Something Beautiful, ha illuminato la capitale francese con look spettacolari che uniscono vintage, street couture e omaggi alle icone dell’alta moda. L’artista americana ha incantato fan e fotografi usando Parigi come passerella di prova per la sua consacrazione a icona del fashion. Cyrus e il suo stylist Bradley Kenneth si sono divertiti usando creatività e provocazione. Lo stilista è riuscito ad unire lo stile personale della cantante a look d’altri tempi con alcuni dettagli tipici della moda francese. 🔗 Leggi su Iodonna.it