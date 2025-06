Il Gruppo Fortis promuove la conoscenza degli antichi mestieri e del saper fare

Il gruppo Fortis promuove con passione la riscoperta degli antichi mestieri e del saper fare, custodi di un patrimonio senza età. C’è un sapere che resiste al tempo, come l’argilla cotta al sole, e che continua a tessere storie, identità e futuro. Con la campagna di sensibilizzazione, vogliamo risvegliare il rispetto e l’amore per queste mani che, silenziosamente, scolpiscono la nostra storia.

C'è un sapere che non invecchia, che resiste al tempo come l'argilla cotta al sole, come un filo che cuce storie, identità e futuro. Quel sapere ha il profumo della bottega, il suono lieve delle mani che modellano, l'armonia silenziosa dei gesti tramandati. Con la campagna di sensibilizzazione.

