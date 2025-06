Il grande volley azzurro arriva a Riccione | l' Italia Under 16 sfida la Polonia alla palestra Fontanelle

grande spettacolo e talento. Un’occasione imperdibile per gli appassionati di pallavolo e un momento di orgoglio per Riccione, che si prepara ad accogliere le giovani promesse del volley azzurro. Non mancate all’evento: la passione, il sacrificio e lo spirito di squadra saranno protagonisti sul campo!

Sarà Riccione a ospitare l'ultima e attesissima tappa del tour romagnolo della nazionale giovanile di pallavolo femminile. L'appuntamento è per martedì 24 giugno, alle ore 18, alla Palestra Fontanelle, dove la nazionale Under 16 italiana affronterà le pari età della Polonia in un'amichevole di.

