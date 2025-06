Il governo rinvia ancora la sugar tax | è la settima volta Addio a 140 milioni di gettito e ai benefici per la salute

Il rinvio della sugar tax da parte del governo, alla settima interruzione, rappresenta un duro colpo sia ai finanziamenti di 140 milioni di euro che ai benefici per la salute pubblica. Dal 2019, questa misura mirava a contrastare il consumo eccessivo di prodotti dannosi, prevenendo malattie come diabete e obesità . Mentre altri Paesi europei hanno già adottato questa strategia, l’Italia sembra perdere l’occasione di proteggere i cittadini e risanare le casse pubbliche.

Nel lontano 2019 era stata varata con l’obiettivo di disincentivare il consumo di prodotti dannosi per la salute il cui “eccessivo utilizzo”, ha ricordato pure la Corte costituzionale, “può generare un aggravio di spesa pubblica ” perchĂ© contribuisce alla diffusione di diabete e obesitĂ . Non a caso Francia, Regno Unito, Irlanda, Belgio, Portogallo, Catalogna, Norvegia, Finlandia, Ungheria, Estonia e Lettonia l’hanno giĂ introdotta, come consigliato dall’ Organizzazione mondiale della sanitĂ . Ma l’Italia continua ad andare in direzione ostinata e contraria: la sugar tax è prevista per legge ma di anno in anno viene rinviata per non scontentare le aziende produttrici di bibite zuccherate che minacciano ripercussioni sui posti di lavoro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it