Il governo Meloni libera il mercato dell’arte | Iva agevolata al 5% FdI | Oggi l’Italia mette la freccia

L’Italia si prepara a rivoluzionare il mercato dell’arte, abbattendo le barriere fiscali e favorendo una crescita sostenibile. Con il nuovo decreto legge, l’IVA sulle opere d’arte scende dal 22% al 5%, rendendo più accessibili e attrattive le creazioni artistiche per collezionisti e appassionati. È un passo decisivo che mette l’Italia in corsa per diventare un hub culturale globale, aprendo nuove opportunità di investimento e valorizzazione del patrimonio.

È stato varato un decreto legge, su iniziativa del ministero dell’Economia e delle Finanze, “che riduce l’Iva sulle opere d’arte, sia per la cessione che per l’acquisto, dal 22 per cento al cinque per cento. Missione compiuta. Un’azione corale che il ministero della Cultura può oggi condividere e celebrare con tutto il settore”. Lo ha dichiarato il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, in occasione della conferenza stampa “Iva agevolata per il mercato dell’arte”, tenutasi a Palazzo Spadolini, sede romana del ministero della Cultura. Giuli: torniamo protagonisti sulla scena internazionale. Il nuovo regime fiscale, che allinea l’Italia a paesi come la Francia e la Germania dove l’aliquota è pari rispettivamente al 5,5 e al 7 per cento, era stato fortemente caldeggiato nei mesi scorsi da galleristi, collezionisti e mercanti d’arte. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Il governo Meloni libera il mercato dell’arte: Iva agevolata al 5%. FdI: “Oggi l’Italia mette la freccia”

In questa notizia si parla di: arte - governo - meloni - libera

In Sicilia 1,5mln per “Arte: di ogni Genere”. Turano: «Il governo Schifani promuove la cultura del rispetto delle donne» - In Sicilia, un investimento di 15 milioni di euro per promuovere l'arte di ogni genere e rafforzare il rispetto delle donne.

Decreto Sicurezza: davvero saremo più sicuri? Il Senato ha dato il via libera definitivo al nuovo Decreto Sicurezza voluto dal governo Meloni. Nel testo troviamo 14 nuovi reati e 9 nuove aggravanti, oltre a novità sul sostegno alle forze dell’ordine e ai servi Vai su Facebook

Il governo Meloni libera il mercato dell'arte: Iva agevolata al 5%. FdI: Oggi l'Italia mette la freccia; Riprendiamoci lo spazio del dissenso; Europa e Ventotene, lo sfregio di Meloni. E la Lega l’avverte: «Non voti il riarmo».

Meloni, l'arte è libera, mai condiviso la censura della sinistra - Così la premier Giorgia Meloni ha replicato a chi le chiedeva se condividesse le parole del Capo dello Stato Sergio Mattarella sulla paura che le dittature hanno degli artisti a margine delle ... Scrive ansa.it

La terza manovra economica del Governo Meloni è legge: via libera dal Senato - Il via libera definitivo del Senato è arrivato, come già alla Camera, dopo il voto di fiducia ... Segnala corriere.it