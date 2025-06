Il governo lituano vuole uccidere un orso ma i cacciatori si rifiutano di sparare | Non ha fatto nulla di male

In un'epoca in cui la tutela della fauna dovrebbe essere prioritaria, il caso dell'orsa a Vilnius solleva interrogativi cruciali sulla convivenza tra uomo e natura. Mentre il governo lituano ordina di abbattere un animale innocuo, i cacciatori si oppongono, dimostrando che il rispetto per la vita selvaggia deve prevalere. Scopriamo insieme questa vicenda che mette alla prova i valori di una società moderna e rispettosa dell'ambiente. Continua a leggere.

Una giovane orsa è apparsa nei sobborghi di Vilnius e il governo lituano ha ordinato di abbatterla, ma i cacciatori si sono rifiutati: l’animale non era né aggressivo né pericoloso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: governo - lituano - cacciatori - vuole

Il governo lituano vuole uccidere un orso, ma i cacciatori si rifiutano di sparare: Non ha fatto nulla di male; L'Ucraina vara il governo degli stranieri.

Il governo lituano vuole uccidere un orso, ma i cacciatori si rifiutano di sparare: “Non ha fatto nulla di male” - Una giovane orsa è apparsa nei sobborghi di Vilnius e il governo lituano ha ordinato di abbatterla, ma i cacciatori si sono rifiutati: l’animale non ... Secondo fanpage.it

Emergenza cinghiali, il governo vuole reclutare i cacciatori: partono le prime proteste - I piani di controllo della fauna selvatica, da realizzare mediante abbattimenti e cattura, vedranno il coinvolgimento anche dei cacciatori ... Lo riporta romatoday.it