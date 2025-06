Il Gonfalone d’Argento al Ceo di Pramac Paolo Campinoti

Firenze celebra un grande traguardo: il Gonfalone d’argento, la massima onorificenza toscana, è stato consegnato a Paolo Campinoti, Ceo di Pramac, per aver portato a casa il titolo di campione del mondo MotoGP 2024. Un riconoscimento che rende onore non solo a lui, ma a tutta la regione, testimoniando come passione e dedizione possano trasformare i sogni in realtà. Questa cerimonia segna un momento di orgoglio e ispirazione per tutti.

FIRENZE – Il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo ha consegnato il Gonfalone d’argento, la più alta onorificenza dell’assemblea legislativa toscana, a Paolo Campinoti, Ceo di Pramac, che, con il team Ducati Pramac e il pilota Jorge Martín, ha conquistato il titolo di campione del mondo MotoGp 2024. “È una giornata bella e importante”, ha sottolineato il presidente Mazzeo aprendo la cerimonia che si è svolta giovedì 19 giugno nella sala Gonfalone di palazzo del Pegaso. “Siamo qui – ha proseguito – per ringraziare chi porta in alto con orgoglio il nome della Toscana in Italia e nel mondo con impegno, fatica e dedizione. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

