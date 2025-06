Il giudice | Tutor non omologati Il Comune li disattiva

A Siena, un caso emblematico mette in luce le conseguenze delle controversie sui tutor non omologati. Con un debito di 1.399 euro su un totale di 23.639, il Comune ha dovuto affrontare spese legali per ricorsi contro multe per eccesso di velocitĂ . La vicenda evidenzia come le sentenze ripetute e le opposizioni possano incidere sui bilanci pubblici, aprendo un dibattito sulla gestione delle tecnologie e la sicurezza stradale in cittĂ .

Siena, 20 giugno 2025 – E' di 1.399 euro, su un totale di 23.639, il debito fuori bilancio relativo alle spese legali liquidate dal Comune a seguito di ricorsi contro le multe per eccesso di velocitĂ emesse in corrispondenza di alcuni tutor in cittĂ . "Abbiamo avuto quattro sentenze con lo stesso oggetto, la quinta ne ha un altro, tutte riguardanti le opposizioni alle sanzioni al Codice della strada – ha spiegato l'assessore al Bilancio Riccardo Pagni –. Le persone si sono opposte in forza di una sentenza della Cassazione che ha detto che le sanzioni fatte con autovelox non omologati  sono soggette a essere annullate.

