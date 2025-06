Il giudice all’amministrazione Trump | l’attivista palestinese Mahmoud Khalil va rimesso in libertà

In un momento di tensione politica e diritti civili, la vicenda di Mahmoud Khalil si impone come simbolo di giustizia e libertà di espressione. Il giudice federale ha ordinato il rilascio dello studente palestinese della Columbia University, ancora in isolamento senza accuse formali. La sua situazione richiama l’attenzione su questioni cruciali di diritti umani e libertà di manifestare. Ora, le speranze sono rivolte a un esito che possa riportare equilibrio e rispetto delle leggi.

Washington, 20 giugno 2025 – Mahmoud Khalil deve essere rimesso in liberà. Un giudice federale ha infatti ordinato all'amministrazione di Donald Trump di rilasciare lo studente e attivista palestinese della Columbia University. Lo riporta il New York Times. Khalil, unico manifestante filo-palestinese a essere ancora in carcere, si trova attualmente in isolamento. Sebbene sia in prigione da tre mesi, ma non è stato ancora incriminato di alcun reato. Finora l'amministrazione Trump ha motivato la sua detenzione invocando una legge che consente l'espulsione di persone che si oppongono pubblicamente agli obiettivi di politica estera del Paese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il giudice all’amministrazione Trump: l’attivista palestinese Mahmoud Khalil va rimesso in libertà

In questa notizia si parla di: amministrazione - trump - palestinese - khalil

“L’America è nelle mani di un’amministrazione corrotta, incompetente e traditrice. Sopravviveremo, preghiamo”: Bruce Springsteen tuona contro Trump - Bruce Springsteen, iconico cantautore, ha portato il suo tour "Land of Hope and Dreams" in Europa, esibendosi a Manchester il 14 maggio.

C’è un confine sottile, e sempre più fragile, tra il governo di uno Stato e la sua volontà di piegare le istituzioni alla logica del potere. Con la decisione di revocare oltre 2,2 miliardi di dollari in sovvenzioni federali all’università di Harvard, l’amministrazione Trum Vai su Facebook

Il giudice all’amministrazione Trump: l’attivista palestinese Mahmoud Khalil va rimesso in libertà; L'amministrazione Trump ha presentato nuove accuse contro Mahmoud Khalil, l'attivista per la Palestina arrestato due settimane fa; Arresto dell'attivista filo-palestinese a New York, Trump: è il primo di molti.

Il giudice all’amministrazione Trump: l’attivista palestinese Mahmoud Khalil va rimesso in libertà - Lo studente della Columbia University è in carcere da tre mesi, ma non è mai stato incriminato di alcun reato. Segnala quotidiano.net

Scarcerato lo studente pro-Gaza, l'ordine del giudice a Trump: Mahmoud Khalil torna libero - Un giudice federale ha ordinato all'amministrazione di Donald Trump di rilasciare lo studente e attivista palestinese della Columbia University ... Scrive msn.com