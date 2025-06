Il Giro handbike arriva in Brianza | tutte le strade chiuse

la conquista della libertà su due ruote. Un'occasione unica per vivere emozioni intense, ammirare imprese straordinarie e supportare atleti straordinari che sfidano ogni limite. Preparatevi a un evento che trasformerà le strade in un grande palcoscenico di coraggio e passione, unendo tutta la comunità in un abbraccio di entusiasmo e solidarietà.

Le strade della Brianza si preparano ad accogliere una carica di energia, determinazione e passione sportiva. Domenica 22 giugno, a partire dalle 10.30, Seregno ospiterà la quarta tappa della 15ª edizione del Giro handbike, la manifestazione internazionale di riferimento per il paraciclismo a. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Il Giro handbike arriva in Brianza: tutte le strade chiuse

