il gigante cartesio e la matematica senza confini

La matematica non conosce razze o confini geografici; per la matematica, il mondo culturale è una singola nazione. Also spracht (così parlò) non il Zarathustra nietzschiano (absit iniuria verbis), bensì Herr Doktor Professor David Hilbert, insigne matematico nato a Koenigsberg, Prussia, - come il grande filosofo Immanuel Kant -, a metà Ottocento. Sulle originalità dell'uomo Hilbert rinvio alla Treccani de noantri, ossia Wikipedia, ma su questa citazione vorrei cogitare, giusto per richiamare un altro gigante del pensiero citato nel testo della seconda prova di oggi, la matematica al Liceo Scientifico, ossia Cartesio.