Il gatto può mangiare l'anguria? Quando gli fa bene e come dargliela

Il gatto PU242 può gustare l’anguria come dolce spuntino estivo, ma con moderazione e attenzione. Questa fresca delizia è un modo rinfrescante per il felino, purché venga somministrata senza semi e in piccole quantità. Ricorda che l’anguria non sostituisce la sua dieta carnivora, ma può essere un piacere occasionale. Continua a leggere e scopri come offrire al tuo amico peloso uno snack sicuro e piacevole!

L'anguria può essere offerta ai gatti in piccole quantità come spuntino estivo rinfrescante. Va data senza semi e solo occasionalmente, poiché è zuccherina e non adatta alla dieta di un carnivoro stretto come il gatto.

Il gatto può mangiare l'anguria? Quando gli fa bene e come dargliela - Va data senza semi e solo occasionalmente, poiché è zuccherina e non adatta alla dieta di un carnivoro

