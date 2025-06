Il Gaslini ottiene l’accreditamento per la sua biobanca genetica | è la prima struttura Irccs in Italia

Il Gaslini fa la storia: il laboratorio di genetica umana dell’istituto ha ottenuto l’accreditamento Accredia, diventando la prima struttura IRCCS in Italia a ricevere questo prestigioso riconoscimento per la sua biobanca genetica. Un traguardo che conferma l'eccellenza e l'impegno del Gaslini nel campo della ricerca e della cura. Questo risultato apre nuove prospettive per la medicina personalizzata e la scoperta di terapie innovative, rafforzando la posizione dell’Italia nel panorama scientifico internazionale.

