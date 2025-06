Il Garante dei detenuti monitorerà le camere di sicurezza di polizia carabinieri finanza e polizia locale

Il Garante dei Detenuti ha avviato un innovativo progetto di monitoraggio delle camere di sicurezza di polizia, carabinieri, finanza e polizia locale a Parma e in Emilia-Romagna. Questa iniziativa mira a garantire trasparenza e tutela dei diritti, assicurando che gli ambienti di privazione temporanea della libertà siano mantenuti in condizioni ottimali. Un passo importante verso una gestione più responsabile e rispettosa delle persone detenute. La trasparenza è la chiave per costruire un sistema più giusto e sicuro.

Un progetto per monitorare le camere di sicurezza di carabinieri, polizia, polizia locale e guardia di finanza presenti a Parma e in Emilia-Romagna. L'iniziativa, che punta al monitoraggio dello stato dei luoghi di privazione temporanea della libertà , appunto le camere di sicurezza, in cui la. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Il Garante dei detenuti monitorerà le camere di sicurezza di polizia, carabinieri, finanza e polizia locale

