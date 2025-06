Il fondatore di Telegram dona sperma da 15 anni | ora annuncia che lascerà i suoi 17 miliardi ai figli senza distinzioni né favoritismi

Pavel Durov, il genio dietro Telegram, ha scelto di lasciare un’eredità inaspettata: 17 miliardi di dollari distribuiti equamente tra i suoi 106 figli, senza favoritismi. Una decisione audace che sfida le convenzioni e riflette una visione innovativa sulla filantropia e la famiglia. Ma cosa spinge un imprenditore a mettere in discussione il suo stesso impero digitale? La risposta rivela molto di più di un semplice gesto finanziario, aprendo un dibattito su valori, uguaglianza e futuro.

U n impero digitale, un’eredità miliardaria e 106 eredi da trattare tutti allo stesso modo. Non è la trama di un romanzo distopico ma la realtà, dichiarata nero su bianco, di Pavel Durov, visionario e controverso fondatore di Telegram. A soli 40 anni, il programmatore e imprenditore russo ha sorpreso il mondo non con l’annuncio di una nuova feature sulla sua app da oltre un miliardo di utenti attivi, ma con una volontà che scardina convenzioni e alza il velo su un’intimità mai raccontata prima. Una scelta fuori dagli schemi, che unisce provocazione, rigore e una filosofia educativa rigorosa quanto disarmante. 🔗 Leggi su Iodonna.it

