Il Flamengo schianta il Chelsea | tris per la rimonta e un’espulsione!

Un emozionante spettacolo di calcio al Lincoln Financial Field, dove Flamengo e Chelsea si sfidano in una battaglia ricca di colpi di scena. I brasiliani, in rimonta, segnano un tris velenoso e mettono in crisi gli inglesi, che finiscono in dieci uomini. Una partita che ha tenuto tutti col fiato sospeso, dimostrando ancora una volta come il calcio possa regalare sorprese incredibili e momenti indimenticabili. La sfida è appena iniziata, e le emozioni sono assicurate.

Tanti colpi di scena in Flamengo-Chelsea, nella seconda giornata dei giorni del Mondiale per Club. I brasiliano rimontano, con un tris velenoso. Gli inglesi finiscono in dieci. PRIMO TEMPO – Inizia la seconda giornata del girone del Mondiale per Club per il Gruppo D, che prevede Falmengo-Chelsea. La sfida tra le due squadre, entrambe reduci da una vittoria all’esordio, viene ospitata dallo stadio Lincoln Financial Field della cittĂ di Filadelfia. A sbloccare il risultato è la squadra di Enzo Maresca, che si porta avanti al 13? grazie al gol di Pedro Neto, con un’azione firmata tutta da lui. Il Flamengo va a riposo sotto di uno, ma al rientro dagli spogliatoi dopo l’intervallo la partita prende una piega totalmente diversa. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Il Flamengo schianta il Chelsea: tris per la rimonta e un’espulsione!

