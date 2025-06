Il finto tecnico dell’acqua truffa una settantenne Addio gioielli e 500 euro

Una truffa ingegnosa e crudele ha preso di mira una settantenne in via dei Campi, con un finto tecnico dell’acqua che, sotto mentite spoglie, ha saccheggiato gioielli e denaro. Con astuzia e senza complici, il truffatore ha distratto la vittima per poi svaligiare la sua casa. Questa triste vicenda ci ricorda quanto sia importante essere sempre vigili di fronte a situazioni sospette, proteggendo così i propri beni e la propria sicurezza.

Questa volta era da solo, ma è riuscito ugualmente a tenere impegnata la vittima mentre frugava in casa per rubare gioielli e contanti. Il truffatore si è presentato alla porta di un’abitazione in via dei Campi spacciandosi per un addetto dell’acqua. È riuscito a farsi aprire la porta dalla padrona di casa, meno di 70 anni. L’espediente, sempre quello di finti controlli alle tubature per una presunta perdita che potrebbe provocare gravi danni all’abitazione, spaventando così la vittima e convincendola a far entrare il falso tecnico. L’impostore, se agisce da solo, tiene impegnata la vittima facendole aprire e chiudere inutilmente i rubinetti dell’abitazione, avendo così campo libero per entrare nelle stanze a cercare qualcosa di prezioso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it