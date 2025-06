Il figlio muore genitori donano al Pascale apparecchiatura per salvare altre vite

In un gesto di straordinaria generosità e speranza, Teresa Di Bartolomeo e Guglielmo Fiorentino, dopo aver perso il loro amato Roberto, hanno deciso di trasformare il dolore in un dono di vita. Con il cuore colmo di coraggio, hanno donato un apparecchiatura salvavita al Pascale, dando così nuova linfa alla speranza di molte famiglie. Un esempio toccante di come l’amore possa rinascere dalle ceneri del dolore, illuminando il cammino di chi combatte contro la malattia.

Trasformare il dolore in energia positiva, non è scontato, anzi, è difficilissimo, ma a volte accade. E’ accaduto a Sorrento: Teresa Di Bartolomeo e Guglielmo Fiorentino, all’indomani della prematura scomparsa del figlio Roberto, hanno promosso e animato in prima persona l’associazione "Rf78 –. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Il figlio muore, genitori donano al Pascale apparecchiatura per salvare altre vite

In questa notizia si parla di: figlio - muore - genitori - donano

Punta da un'ape muore davanti al figlio: Angela Clerici stava pulendo le arnie poi si è accasciata a terra. Fatale lo shock anafilattico - CROCETTA DEL MONTELLO – Una tragedia si è consumata oggi, lunedì 12 maggio, quando Angela Clerici, mentre puliva le arnie, è stata punta da un'ape.

«Nel caso di mio figlio hanno colpe tutte e due le ditte, chi l'ha portato, chi l'ha fatto entrare e chi ha permesso che mio figlio di 19 anni morisse in quel modo». Simona Esposito, mamma di Patrizio Spasiano, il 19enne deceduto durante un tirocinio in una fabbri Vai su Facebook

Il figlio muore di cancro, i genitori donano apparecchiature; Mio figlio è uscito felice e l'ho rivisto in una bara. Oggi aiuto altri genitori a convivere con questo dolore; Adelfia, muore giovane disabile grave: la famiglia dona auto e apparecchiature.

Il figlio muore di cancro, i genitori donano apparecchiature - Trasformare il dolore in energia positiva, non è scontato, anzi, è difficilissimo, ma a volte accade. Come scrive ansa.it

Il figlio muore, genitori donano al Pascale apparecchiatura per salvare altre vite - È quello che hanno compiuto Teresa Di Bartolomeo e Guglielmo Fiorentino, genitori di Roberto Fiorentino, giova ... Riporta msn.com