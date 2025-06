Il figlio muore di tumore genitori donano all'ospedale Pascale di Napoli macchinari tecnologici per le cure

Dopo la perdita del loro amato figlio, i genitori hanno trasformato il dolore in speranza, donando apparecchiature all'avanguardia all'Ospedale Pascale di Napoli, dove il bambino ha combattuto la sua battaglia contro il tumore. Un gesto di amore e solidarietĂ che illumina il cammino della ricerca e delle cure oncologiche. Continua a leggere.

Dopo la morte del loro figlio, deceduto 4 anni fa a causa di un tumore, una mamma e un papĂ hanno creato un'associazione, con la quale hanno donato apparecchiature avanzate all'ospedale Pascale di Napoli, dove loro figlio era in cura. 🔗 Leggi su Fanpage.it

