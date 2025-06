Il feto trovato nel cestino potrebbe essere nato vivo | indagini su chi è entrato in ospedale a Piacenza

Un inquietante ritrovamento scuote l'ospedale di Piacenza: un feto è stato rinvenuto nel cestino dei rifiuti dei bagni del pronto soccorso. Le indagini si concentrano ora su chi possa averlo portato lì, con ore di registrazioni visionate per rintracciare la madre. La verità sul suo stato di nascita e le cause dell'abbandono emergono solo attraverso l'autopsia, mentre il team investigativo lavora senza sosta per fare luce su questa drammatica vicenda. Continua a leggere.

Cosa si sa per il momento del feto trovato in un cestino dei rifiuti nei bagni del pronto soccorso dell'ospedale di Piacenza:per rintracciare la mamma al setaccio ore e ore di registrazioni della videosorveglianza. Sul corpo sarà eseguita l'autopsia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

