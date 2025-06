Il fenomeno Squid Game si conclude con l' attesissima terza stagione su Netflix dal 27 giugno sempre sceneggiate e dirette da Hwang Dong-hyuk

Il fenomeno “Squid Game” sta per concludersi con la tanto attesa terza stagione su Netflix, disponibile dal 27 giugno. Dopo aver conquistato milioni di fan con il suo mix di suspense e dramma, questa serie coreana ha stabilito nuovi record, attirando 68 milioni di visualizzazioni in soli tre giorni. Sceneggiata e diretta da Hwang Dong-hyuk, ci aspettano nuove emozioni e colpi di scena che lasceranno il pubblico senza fiato. Presto...

R oma, 19 giu. (askanews) – Il fenomeno “Squid Game” si conclude con l’attesissima terza stagione, su Netflix dal 27 giugno. La serie ha avuto un enorme successo in tutto il mondo, la seconda stagione di “Squid Game” ha infatti totalizzato 68 milioni di visualizzazioni nei suoi primi tre giorni su Netflix, un vero record. Queste nuove puntate, sempre sceneggiate e dirette da Hwang Dong-hyuk, sono state presentate in anteprima a Londra e presto verranno svelate. Leggi anche › “Squid Game 3”: quando arriva e come sarà la terza stagione (no, non ci sarà Leonardo DiCaprio) L’intera storia ruota attorno alle azioni compiute da un gruppo di individui spinto dalla disperazione e dalla necessità di riscatto verso giochi che si trasformano in sfide mortali. 🔗 Leggi su Iodonna.it